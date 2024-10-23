Taşköprü Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
Taşköprü Belediyesi personeline yönelik kapsamlı sağlık taraması gerçekleştirildi.
Taşköprü Belediyesi personeline yönelik kapsamlı sağlık taraması gerçekleştirildi.
İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları çerçevesinde 190 belediye çalışanı çeşitli testlerden geçti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı.
Erken teşhisin önemine dikkati çeken Arslan, "Belediye çalışanlarımıza yönelik sağlık taraması kapsamında, kan tahlilleri, akciğer grafisi ve odyometri yapıldı. Amacımız, personelimizin daha sağlıklı bir hayat sürmesi ve erken teşhisin önemine dikkat çekmektir." dedi.
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