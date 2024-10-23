Taşköprü Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Erken teşhisin önemine dikkati çeken Arslan, "Belediye çalışanlarımıza yönelik sağlık taraması kapsamında, kan tahlilleri, akciğer grafisi ve odyometri yapıldı. Amacımız, personelimizin daha sağlıklı bir hayat sürmesi ve erken teşhisin önemine dikkat çekmektir." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı.

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