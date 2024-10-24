Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan ve satan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda tespiti yapılan 6 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 tabanca ve nakit para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        Güvenlik zirvesi sona erdi
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Doğalgaz patladı! Bina mühürlendi
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Korkma!
        Korkma!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da eski kampüs "Eğitim ve Kültür Kampüsüne" dönüştürülüyor
        Kastamonu'da eski kampüs "Eğitim ve Kültür Kampüsüne" dönüştürülüyor
        Kastamonu'da "Aile Akademisi" başladı
        Kastamonu'da "Aile Akademisi" başladı
        "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Vali Da...
        "16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Vali Da...
        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'da PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor
        Kastamonu'da PTT'nin kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlanıyor