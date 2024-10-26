AK Parti Tosya 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kongrede yaptığı konuşmada, ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirterek, "Aslında bu ülkenin en zor zamanlarını göğüslemiş bir partiyiz. Cenabı Allah bu ülkeye Recep Tayyip Erdoğan eliyle, AK Parti eliyle çok büyük destekler verdi. Daha müreffeh, daha hayat standardı yüksek bir Tosya’da yaşamak için hep birlikte çalışacağız." dedi.