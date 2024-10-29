Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da mantardan zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen, aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46) ve M.E. (17) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

        Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetlerle İnebolu Devlet Hastanesine başvuran 6 kişi tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Kastamonu'nun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kastamonu'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
        İstiklal Yolu'nu at sırtında geçtiler
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde çelenk sunma töreni düzenlendi
        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına...
        Kastamonu'da meme kanserine yakalanan kadınlar erken teşhisle sağlıklarına...
        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı
        Kastamonu'da 12 bin yıllık siyez buğdayı ekimi başladı