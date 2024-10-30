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        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında denizde yüzen 3 yaban domuzu, balıkçı tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:57
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        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında denizde yüzen 3 yaban domuzu, balıkçı tarafından görüntülendi.

        Dün akşam saatlerinde İnebolu ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı Recep Yılmaz, Eyrik köyü açıklarında 3 yaban domuzunun yüzdüğünü gördü.

        Teknesiyle domuzlara ışık tutan yılmaz, bir süre takip ettiği domuzların sahile ulaşmalarına yardım etti.

        Yılmaz, AA muhabirine, "Eyrik köyü açıklarında balık için açıldığımızda denizde 3 domuz gördük. Bir süre ışık tutarak önümüzde onları götürdükten sonra teknenin önünden ayrıldılar. Sonra takip ettim sahile çıktılar. Biz de o anları cep telefonuyla kayda aldık." dedi.

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