Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında denizde yüzen 3 yaban domuzu, balıkçı tarafından görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde İnebolu ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı Recep Yılmaz, Eyrik köyü açıklarında 3 yaban domuzunun yüzdüğünü gördü.

Teknesiyle domuzlara ışık tutan yılmaz, bir süre takip ettiği domuzların sahile ulaşmalarına yardım etti.

Yılmaz, AA muhabirine, "Eyrik köyü açıklarında balık için açıldığımızda denizde 3 domuz gördük. Bir süre ışık tutarak önümüzde onları götürdükten sonra teknenin önünden ayrıldılar. Sonra takip ettim sahile çıktılar. Biz de o anları cep telefonuyla kayda aldık." dedi.