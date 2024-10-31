Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da vakaya giden sağlık ekibi darbedildi

        Kastamonu'da ambulansla vakaya giden sağlık ekibinin darbedildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da vakaya giden sağlık ekibi darbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da ambulansla vakaya giden sağlık ekibinin darbedildiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vaka için merkeze bağlı Duruçay köyüne giden ambulanstaki doktor F.A, acil tıp teknisyeni M.A. ve ambulans şoförü N.K'ye bir kişi saldırdı.

        "Beyaz kod" veren ekip, olay yerinden, görevlerini başka bir ekibe devrederek ayrıldı.

        İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ekibimiz ihbar üzerine ambulansla ivedi olay yerine hareket ederek, kısa sürede olay yerine varmışlardır. Hastaya acil müdahaleye başlama esnasında, olay yerindeki kişilerden biri tarafından, fiziksel şiddet uygulanmak suretiyle şiddete maruz kalmışlardır. Ekibimiz 112 Komuta Kontrol Merkezi ile irtibatlı olarak, akabinde 'beyaz kod' vermiş, olay yerini başka bir ekibe devrederek olay yerinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Sağlık başta olmak üzere her alanda şiddetin karşısında yer alan bir anlayışla, bu tür kabul edilemez olayların benzerlerinin yaşanmaması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması için görevini fedakarca ifa eden personelimize yapılan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyoruz."

        Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Miras yüzünden kardeş katili oldu
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Natalie Portman, İstanbul'u paylaşmadı
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay gönüllüleri kan damlacığı örgüsü ile kan bağışına dikkat çekme...
        Türk Kızılay gönüllüleri kan damlacığı örgüsü ile kan bağışına dikkat çekme...
        Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan'a veda programı
        Hanönü Kaymakam Vekili Abdulmelih Orhan'a veda programı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çeki...
        Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çeki...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulund...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Kastamonu'da ziyaretlerde bulund...
        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi
        Karadeniz'de yüzen 3 yaban domuzu balıkçı tarafından görüntülendi