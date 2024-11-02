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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:43
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Seydiler İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur." dedi.

        Yumaklı, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seydiler Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için canla başla çalışacaklarını söyledi.

        AK Parti'nin bu toprakların partisi olduğunu dile getiren Yumaklı, "AK Parti, bu toprakların ruhudur. AK Parti millete ayar vermek isteyenlerin değil, millet iradesine hürmet gösterenlerin partisi olmuştur. Vesayetin değil, özgürlüklerin ve vatanın bekası için çalışanların gönül birliğinin olduğu bir parti olmuştur." diye konuştu.

        Yeni yüzyılda yeni hizmetler için çalışacaklarını vurgulayan Yumaklı, şunları söyledi:

        "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yılda ülkemizin, milletimizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. İnşallah Türkiye'nin yeni yüzyılında da bu zamana kadar olanların çok daha ötesinde, bu memlekete yeni hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Birçok konuda devrim niteliğinde işler yapıldı ama en önemlisi şuydu; artık devlet kendisine gidilen değil, vatandaşına giden bir silüete dönüşmüştür. Bunun son derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bundan sonra öyle olmaya devam edecek."

        Yumaklı, iç cephenin güçlenmesinin önem taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Milleti ile bütünleşmiş bir devletin bulunduğu coğrafyada söz sahibi olması, hem bu memleketin istiklali ve istikbali için önemliydi hem de mazlum coğrafyadaki insanların haklarına yönelik söylenecek bir sözün olmasının da temelini atmıştır. Bugün dünyada 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk demeden 50 bine yakın insanın hayatına kasteden katiller şebekesinin karşısında tek söz söyleyen ülke Türkiye Cumhuriyeti, tek söz söyleyen devlet adamı da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bunun ne anlama geldiğini belki bulunduğumuz yerden çok anlama imkanımız olmuyor ama muhataplarımızla her konuştuğumuzda bunun kıymetini bize ifade ediyorlar. Çünkü bunun bir karşılığı, bir anlamı var. Cumhurbaşkanı'mızın özellikle son dönemde ifade etmiş olduğu, 'İç cepheyi güçlendirme' konusunun da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemiz için AK Parti, Cumhur İttifakı ile el ele, omuz omuza iç cephenin güçlendirilmesi sağlayacak. İnşallah bütün unsurlarıyla bu ülkenin istiklaline, istikbaline kasteden herkesin karşısına bir yumruk gibi dikilmiş olacağız."

        - "Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmeye talibiz"

        İftiralarla AK Parti'nin durdurulmaya çalışıldığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "'Meyve veren ağaç taşlanır' diye bir söz var. Biz millete hizmetle ilgili çalışırken, gayret ederken türlü dezenformasyonlar olacak. Akla hayale gelmeyen iftiralar, çarpıtmalar, yalanlar olacak. Biz ne söylediysek yaparız, bizim sözümüz senettir. Çünkü biz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Hem Kastamonu hem bütün Türkiye için söylüyorum, bizim milletten başka hiçbir gayemiz ve amacımız olamaz, olmayacaktır. Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmeye talibiz. Bu zamana kadar nasıl çalıştıysak, bunu iki katına, üç katına çıkartacağız. 1,5 sene önce bu ülkede asrın felaketi gerçekleşti, 11 şehir etkilendi. O gün Cumhurbaşkanı'mız ne söz verdiyse bugün onların yapıldığını görüyoruz. Bugünler de geçecek. Biz oraya harcadığımız bütün enerjimizi, kaynağımızı Türkiye'nin hizmetlerine ayırma ve harcama imkanına kavuşmuş olacağız. O zaman önümüzde hiç kimse duramayacak."

        Bakan Yumaklı, konuşmasının sonunda dün kalp krizi geçiren AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Programa AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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