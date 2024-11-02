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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Araç İlçe Kongresi'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Parti olarak daha adaletli bir dünya için milli, insani ve evrensel değerler etrafında siyaset yapıyoruz. Güncel olaylarda, sandalye kavgalarında AK Parti hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:37
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Araç İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Parti olarak daha adaletli bir dünya için milli, insani ve evrensel değerler etrafında siyaset yapıyoruz. Güncel olaylarda, sandalye kavgalarında AK Parti hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır." dedi.

        Yumaklı, Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Araç Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, millete hizmetkar olmaya geldiklerini, onun için makam, mevki, ünvanın hiçbir önemi bulunmadığını söyledi.

        Bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduklarına işaret eden Yumaklı, "İstiklalimizden, kardeşliğimizden asla vazgeçmedik. Bunun en önemli göstergesi de 15 Temmuz oldu. Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar bu konuda en ufak bir problem gördüğümüzde hemen birleştik, kenetlendik, omuz omuza verdik ve belayı defettik." diye konuştu.

        Yumaklı, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Eğer siz güçlü olmazsanız, 50 bine yakın kadını, çocuğu, masumları gözünü bile kırpmadan katledenlerin elbet bizler için çok hayırlı düşündüğünü söylemek mümkün olmaz. O yüzden hep beraber olacağız, bir yumruk olacağız, çok güçlü olacağız. Elbette büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmek için kendilerince türlü oyunlar oynayacaklar. Bazı uluslararası kuruluşların da bu manada etkisini görmüş olduk. Koskoca Birleşmiş Milletler birkaç açıklamadan öteye gidemiyor. Ne kanı durdurabildiler ne de başka bir şey. Son olarak yarım yamalak gıda yardımı yapan kuruluşa yasak getirdiler. Bunların hepsi birer göstergedir. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl çalışmamız gerektiğini, bir an bile gaflete düşmemiz gerektiğini gösteren çok önemli etkendir. 'Bize bir şey olmaz, o çok uzakta' diye düşünmemek lazım. Dünyanın bu şartlarında her ana hazırlıklı olmak lazım."

        Bağımsız Türkiye için gereken her şeyi yapacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Parti olarak daha adaletli bir dünya için milli, insani ve evrensel değerler etrafında siyaset yapıyoruz. Güncel olaylarda, sandalye kavgalarında AK Parti hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır. Hatırlayın, 6'lı, 7'li, 8'li masada hepsi bir aradaydı. Onları bir arada tutan şey, tamamen ulaşmak istediği makam, mevki hırsıydı. O bitti, kavgaları bitti, şimdi tespih taneleri gibi dağılmış durumdalar. Çünkü memlekete dair, bu millete dair zerre kadar gelecek tahayyülleri yoktu. Çünkü biz 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' diyoruz. 7 gün 24 saat çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "AK Parti Türkiye'nin geleceğidir"

        Milletin verdiği emaneti yukarıya taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği söz itibarıyla AK Parti'de ben ve bencilliğe yer yoktur, biz vardır, beraberlik, bir olmak vardır, iri olmak, diri olmak vardır, hep birlikte Türkiye olmak vardır. Çünkü AK Parti Türkiye'nin geleceğidir. Bizler sadece bugünü değil, Türkiye Yüzyılı diyerek bu memleketin, bu vatanın gelecek yüzyılını inşa etmek üzere bu görevlere talip olduk. Sadece içerde değil, dış politikada da Türkiye'nin mücadelesini verdiği gibi teröre ve terör destekçilerine karşı kararlı politikalar yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Türkiye'de terörün bitirilmesi gerektiğini dile getiren Yumaklı, "Orta Doğu'daki bu konjonktür itibarıyla terör karşısında koşulsuz mutabakat gerekir. Terörü bitirmemiz, büyük Türkiye'yi inşa etmemizin olmazsa olmazlarındandır. Bu konuda son dönemlerdeki gayreti, çabayı siz yakından takip ediyorsunuz." dedi.

        Bakan Yumaklı, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Eğer siz kendi gıdanızı kendiniz temin edemiyorsanız, eğer bunu garanti altına alamıyorsanız, 'Bağımsızız' demenizin hiçbir manası yoktur. Pandemi zamanında koca koca ülkeler, başka ülkelerin maskelerine, havaalanlarında el koydu. Bazı şeyleri paranız olsa da alamıyorsunuz. Dolayısıyla bu memleketin tarım veya gıda ihtiyacı konusunda herhangi bir problemi yoktur. Bunun sürdürülebilir olması, daha da üretimi artırıp sadece kendi vatandaşımızın değil, buna muhtaç olanların da ihtiyacını gidermek üzere ihracata dönük üretimlerimize devam edeceğiz."

        Yumaklı, Araç ilçesinde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

        Programa AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile partililer katıldı.

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