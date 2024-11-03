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        Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından geliri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:45
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        Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi
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        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından geliri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılması için kermes düzenlendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde, gönüllülerin el emeğiyle yaptığı bileklik, yiyecek ve takılardan oluşan kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kermesten elde edilen gelir ile alınacak olan ürünler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

        Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, gönüllülük esasına dayalı olarak alışveriş merkezinde kermes düzenlediklerini söyledi.

        Emek sarf edilerek ortaya güzel ürünlerin çıktığını ifade eden Cabbar, "Gönüllülerimizle birlikte el emeği göz nuru ürünler hazırladık. Bu ürünlerimizden gelen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yardımda bulunacağız. Tüm Kastamonu'yu standımıza bekliyoruz. Gıda ürünlerimiz var kek, poğaça, börek. El emeğiyle hazırlanan bilekliklerimiz var. Tokalarımız, takılarımız var." dedi.

        Vatandaşları davet eden Cabbar, dün başlayan kermesin bugün akşam saatlerinde sona ereceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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