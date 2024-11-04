Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine alınan yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 20:28 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da yapay zeka destekli MR cihazının açılışı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine alınan yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenle hizmete açılan MR cihazı sayesinde yaklaşık bir ay süren MR randevuları bir gün içinde verilecek.

        Yapay zeka desteği de bulunan MR cihazı sesiz çalışmasıyla klostrofobi hastaları için de kolaylık sağlayacak.

        Programda konuşan Vali Meftun Dallı, cihazın Kastamonu için önemine değindi.

        MR cihazının büyük katkıları olacağını ifade eden Dallı, cihazın hayırlı olmasını diledi.

        Vatandaşların öncelikli olarak aile hekimliği sisteminden faydalanması gerektiğini ifade eden Dallı, "Buna riayet edersek sağlıkta geldiğimiz bu güzel seviyeyi daha ileri noktalara taşıyarak bunu sürdürme imkanımız olur." dedi.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise yapay zekalı MR cihazı sayesinde randevuların gün aşırı verilecek seviyeye çıkacağını belirtti.

        Ekmekci, "İlimizin en az 5 yılını tanımlayacak sağlık master planı da diyebileceğimiz bir vizyon ve öngörü üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu sağlıkta yıldız illerden biri olacak. Birlikte başaracağız." diye konuştu.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok da kentteki tek MR cihazının Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğunu belirtti.

        Her yapılan işin bir sonrakini tetiklediğini aktaran Derdiyok, şunları kaydetti:

        "Şu an bir haftanın altında ultrason randevusu veren bir iliz. Bununla birlikte tomografiyi aynı gün içinde veriyorduk. Fakat gördüğümüz bir problem vardı. Ne kadar muayene etsek de MR muayenelerimizin belki bir aya kadar yükseldiğini gördük. Bu konuda aldığımız destekle bugünden itibaren ikinci akıllı MR cihazına sahip olduk. Biz hedef olarak şunu görüyoruz. Kişi muayene olduktan sonra bir gün içinde hedefimiz MR randevusunu vermek, raporlamasını da 3 gün içinde bitirip hasta pazartesi muayene olduysa cuma gününe kadar bu hastanın MR sonucunu eline vermek hedefine artık ulaşacağız."

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ise "Bu bizim bölgemizin ilk cihazı. Türkiye'de ikinci cihaz. Daha önce Çanakkale Hastanesi'ne kurulmuştu. Cihazın hızı çok fazla. Normalde iki katı hasta bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yapılan dua ile MR cihazının açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"

        Benzer Haberler

        Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        Küre'de Muhtarlar Toplantısı yapıldı
        AK Parti Tosya Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        AK Parti Tosya Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renkleri hakim
        Kastamonu ormanlarında sonbaharın renkleri hakim
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi
        Türk Kızılay gönüllüleri ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenledi
        Doğanyurt ilçesinde denize açılan balıkçılar palamutla döndü
        Doğanyurt ilçesinde denize açılan balıkçılar palamutla döndü