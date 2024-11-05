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        Ağlı'ya halı saha yapılacak

        Ağlı Belediye Başkan Bülent Ergin ilçeye yeni bir halı saha yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:33
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        Ağlı'ya halı saha yapılacak
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        Ağlı Belediye Başkan Bülent Ergin ilçeye yeni bir halı saha yapılacağını duyurdu.

        Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğini kaydetti.

        İlçeye yapılacak halı saha ile ilgili Öztürk ile protokol imzaladıklarını belirten Ergin, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan ihalenin ardından sahanın inşaatına başlanacağını bildirdi.

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