Ağlı'ya halı saha yapılacak

İlçeye yapılacak halı saha ile ilgili Öztürk ile protokol imzaladıklarını belirten Ergin, önümüzdeki haftalarda yapılacak olan ihalenin ardından sahanın inşaatına başlanacağını bildirdi.

Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğini kaydetti.

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