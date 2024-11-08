Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Halil Çamyaran'ın 2005 yılında aracında başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan Hamdi K. ve Nihal T. ile avukatları katıldı.

        Sanık Hamdi K, duruşmadaki savunmasında, olaydan sonra 2013 yılında hayatını kaybeden Tevfik A'nın olay akşamı kendisini telefonla aradığını söyledi.

        Daha sonra Tevfik A'nın kendisini aracıyla aldığını belirten Hamdi K, "Aracında içki gördüm, sarhoş olduğunu düşünüyorum. 'Ben bu Halil ile ne yapacağım bilmiyorum. Halil bize dert oldu.' dedi. Ben de 'Bırak aranızı düzelteyim.' dedim. O da 'Artık Halil dert olamaz, seni de öldürürüm' diyerek beni de tehdit etti. Ben de korktum, farklı ifadeler verdim. Beni eve bırakmaya giderken belinde silah gördüm. O sırada komutan aradı. 'Halil neyin oluyor?' diye sordu. Ben de kuzenim olduğunu söyledim. Araç içerisinde vurulmuş halde bulunduğunu söyledi. Olaydan bu şekilde haberim oldu." dedi.

        Çamyaran'ın ticaret yapması nedeniyle çok husumetlisi bulunduğunu öne süren Hamdi K, "Ben böyle bir suç işlemedim. Suçsuzum, cinayetle alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Ölen kuzenim, ıstırap çeken de benim, cezaevinde yatan da benim. Halil ile aramızda miras davamız da yoktur. Halil bana öz oğlumdan daha yakındı." diye konuştu.

        Sanık Nihal T. ise suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenilenlerden Halil Çamyaran'ın kız kardeşi Bahriye Çamyaran Erol ise parasını ödemesine rağmen Hamdi K'nin sattığı yerin tapusunu kardeşine vermediğini ileri sürerek, "Kardeşim bana, 'Hamdi beni vurursa sen de onu öldür.' dedi. Şikayetçiyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

        Halil Çamyaran'ın annesi Safiye Çamyaran da oğlunu Hamdi K'nin öldürdüğünü iddia etti.

        Tevfik A'nın babası H.A. ise Çamyaran'ın ölümüyle ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hamdi K. ve Nihal T'nin tahliyesine karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kastamonu-Taşköprü kara yolu Hacıbey ile Etyemez köyleri yol ayrımında 13 Mayıs 2005'te Halil Çamyaran'ın otomobilde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunması olayının aydınlatılması amacıyla 2023 yılında yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 6 Temmuz 2024'te gözaltına alınan 5 şüpheliden Hamdi K. ve Nihal T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        Narin Güran davasında gergin anlar! Arif Güran hastaneye kaldırıldı!
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        4 binden fazla hasta kornea nakli için sırada
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        Miras davası namus davasına döndü: "Ölen kadınlardan biri olmak istemiyorum"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        İsrailli taraftarın tahrikinin ardından Hollanda sokakları karıştı
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Gizem acısı! İşe giderken kaza kurbanı oldu
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Liste genişliyor: Börek, tereyağı, yoğurt ve dönerde sahtecilik
        Aşktan değil pislikten!
        Aşktan değil pislikten!
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        Trump ilk önemli atamasını duyurdu
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"

        Benzer Haberler

        Cide ilçesinde şehit polis Ahmet Şahan anısına voleybol turnuvası düzenlend...
        Cide ilçesinde şehit polis Ahmet Şahan anısına voleybol turnuvası düzenlend...
        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla pay...
        Kastamonu Valisi Dallı, ekim ayına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla pay...
        Küre Dağları'nda hazan renkleri hakim oldu
        Küre Dağları'nda hazan renkleri hakim oldu
        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri...
        Milli Parklar personeli tarafından videosu çekilen karacaların görüntüleri...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukla...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutukla...
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı