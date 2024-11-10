Cide'de gençler fidan dikip sağlıklı yaşama vurgu yaptı

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, etkinliğin önemini vurgulayarak, kendilerine destek olan Cide Orman İşletmesi ile polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Bir iyilik, bir fidan - pedal çevir, adım at" kampanyası kapsamında Cide'de etkinlik gerçekleştirildi.

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