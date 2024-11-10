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        Cide'de gençler fidan dikip sağlıklı yaşama vurgu yaptı

        Diyanet İşleri Başkanlığının "Bir iyilik, bir fidan - pedal çevir, adım at" kampanyası kapsamında Cide'de etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:40
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        Cide'de gençler fidan dikip sağlıklı yaşama vurgu yaptı
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        Diyanet İşleri Başkanlığının "Bir iyilik, bir fidan - pedal çevir, adım at" kampanyası kapsamında Cide'de etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde öğrenciler, fidan dikti, ardından bisiklet sürdü.

        İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, etkinliğin önemini vurgulayarak, kendilerine destek olan Cide Orman İşletmesi ile polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Etkinlik Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesi'nin ikramlarıyla sona erdi.

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