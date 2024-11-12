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        Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:06
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        Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı gölette ölü bulundu
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu.

        Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda Civelek'in aracı, Suğla Yaylası'nda bulundu.

        Ekipler, yayladaki gölette yaptıkları aramada, Civelek'in cesedine ulaştı. Bot yardımıyla sudan çıkarılan Civelek'in cenazesi, ambulansla Azdavay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Jandarma ekipleri, Civelek'in otomobilinde inceleme yaptı. Civelek'in ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Evli ve 3 çocuk babası Civelek, 2004-2024 yıllarında Azdavay Belediye Başkanı olarak görev yapmış, 2024'teki yerel seçimlerde de AK Parti'den aday olan Civelek kazanamamıştı.

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        Galeri
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