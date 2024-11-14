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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:03
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        F.Ç. yönetimindeki 34 EC 6294 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çevlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Z.G. (22) A.Y. (48) ve Ö.F.Ç. (11) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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