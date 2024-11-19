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        Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu düzenlendi

        Kastamonu Üniversitesinde "Bilim ve Sanat Yolunda 63 Yıllık Bir Seyahat: Nail Tan Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:34
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        Kastamonu'da Nail Tan Sempozyumu düzenlendi
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        Kastamonu Üniversitesinde "Bilim ve Sanat Yolunda 63 Yıllık Bir Seyahat: Nail Tan Sempozyumu" düzenlendi.

        Kastamonu Valiliğinin destekleriyle Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyum Nail Tan'ın hayatının anlatılmasıyla başladı.

        Nail Tan'ın katıldığı sempozyumda, Kültür ve Turizm Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yapan ve 1998'de emekli olan ve yazarlığa şiirle başlayan Tan'ın Türk kültürüne, diline ve halk bilimine hizmet eden projeleri anlatıldı.

        Programa katılan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yaptığı konuşmada, "Nail Tan Sempozyumu"nun Kastamonu'ya yakışan bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Kastamonu Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Pof. Dr. Eyüp Akman da 2023'te Türkiye Diline Hizmet Ödülü'nün Türk Dil Kurumu tarafından Nail Tan'a verildiğini hatırlattı.

        Kendisiyle ilgili hazırlanan belgeselin de ilk defa 18 Aralık 2023'te üniversitelerinde yayınlandığına dikkati çeken Akman, "Ülkemizde bu tür sempozyumlar bildiğiniz gibi kıymetli ve değerli kişilerin ya ölümü ya da doğum gününü anma vesilesi ile gerçekleşir. Fakat biz Nail Tan hayattayken böyle bir sempozyum gerçekleştirmek istedik. Böylece bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda bahtiyarız." dedi.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Ahmet Kaçar ise Nail Tan'ın hayatı hakkında bilgiler aktararak, Kastamonu'nun Türk dünyasındaki yerine işaret etti.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen akademisyenler sempozyumda Nail Tan'ın farklı konularda gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bildiriler sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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