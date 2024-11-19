Kastamonu'daki taksici cinayeti davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. ve B.K arasında 31 Temmuz 2023'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Tığlıgil, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından A.A'yı 28 yıl 8 ay, B.K'yi ise 29 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. (16) ve B.K. (17) ile avukatları katıldı.

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