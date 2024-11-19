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        Kastamonu'daki taksici cinayeti davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

        Kastamonu'da, taksici Nurettin Tığlıgil'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:06
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        Kastamonu'daki taksici cinayeti davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
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        Kastamonu'da, taksici Nurettin Tığlıgil'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. (16) ve B.K. (17) ile avukatları katıldı.

        Mütalaanın okunmasının ardından suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından A.A'yı 28 yıl 8 ay, B.K'yi ise 29 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

        - Olayın geçmişi

        Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. ve B.K arasında 31 Temmuz 2023'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Tığlıgil, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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