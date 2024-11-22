Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, "şantaj, cinsel taciz, çocukları fuhşa teşvik etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G'yi yakaladı.

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