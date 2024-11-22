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        Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:19
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        Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 22 ayrı suçtan 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, "şantaj, cinsel taciz, çocukları fuhşa teşvik etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme" suçlarından 7 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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