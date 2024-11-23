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        Kastamonu'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:00
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        Kastamonu'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda tespit edilen Ö.F.B'nin evi, üzeri ve aracında arama yapıldı. Zanlının aracının farklı yerlerine gizlenmiş bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 175 lira para bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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