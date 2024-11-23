Kastamonu'da aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda tespit edilen Ö.F.B'nin evi, üzeri ve aracında arama yapıldı. Zanlının aracının farklı yerlerine gizlenmiş bir miktar sentetik ecza hapı, uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 175 lira para bulundu.

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