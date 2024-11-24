Kastamonu'nun ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Küre ilçesinde de etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için gece boyunca çalışma yürüttü.

Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi kar ile mücadele ekipleri, merkez ve köylerde ulaşımın aksamaması için gerekli çalışmaları yaptı.

Kastamonu'nun Tosya ve Küre ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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