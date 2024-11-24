Kastamonu Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı

Kastamonu Valiliği kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve don için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü saat 21.00 itibari ile kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının da düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde birçok alanda karlı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana gelmiştir. Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız teyakkuza geçirilmiştir. Gerek yardım faaliyetleri gerekse güvenli ulaşım için il genelinde çalışmalar aralıksız sürdürülürken kar temizleme ve buzlanma öncesi tuzlama işlemleri de hızla devam etmektedir."