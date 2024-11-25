Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.