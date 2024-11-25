Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, bu nedenle 26 Kasım Salı günü, kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

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