Kastamonu'da "kar savaşçıları" 6 bin 820 kilometre yolu ulaşıma açtı

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan tüm köy yollarında yeniden ulaşım sağlandı.

Kent genelinde 23 Kasım'da etkili olan kar yağışı, çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kastamonu İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda kapalı köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Kastamonu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede üç gün etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 643 köy yolunun tamamının dün itibarıyla ulaşıma açık hale getirildiği belirtildi.

Kastamonu'nun toplam 1031 köy ve 9 bin 840 kilometre yol ağı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, " İl Özel İdaresinin karla mücadele kahramanları, Kastamonu'nun zorlu coğrafyasının 6 bin 820 kilometresinde karla mücadele etti. 7/24 esasıyla çalışan ekipler, kapalı köy yollarında ulaşımı mümkün olan en kısa sürede sağlamak için yoğun mesai yürüttü. Zor yolları aşarak geceyi aydınlatan karla mücadele ekipleri, gerek hasta vatandaşlarımıza ulaşılması, gerek kapanan köy yollarında ulaşımın en kısa sürede sağlanması için büyük fedakarlıkla çalıştı." ifadelerine yer verildi.