İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çankırı'da balık işletmesini gezdi
Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğrencileri, Çankırı'da bir balık işletmesini ziyaret etti.
Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü öğrencileri, Çankırı'da bir balık işletmesini ziyaret etti.
Öğretim görevlisi Abdullah Şimşek ve Doç. Dr. Soner Bilen öncülüğünde ders kapsamında Çankırı'da bulunan balık işletmesini gezen öğrencilere balık yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.
Öğrenciler, gezi ile uygulamalı olarak ders yapma imkanı buldu.
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