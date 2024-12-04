Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin istihdamına katkı sağlanacak proje tamamlandı

Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin istihdamına katkı sağlanması için hazırlanan, "Okuldan Çalışma Yaşamına Geçişte Kariyer Temelli Desteklerin Sunulması Projesi" sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seniha Kurtoğlu yürütücülüğünde TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Programı çerçevesinde Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğinde hazırlanan projenin kapanışı, Kastilya Kırsal Turizm Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Kurtoğlu, gazetecilere, özel gereksinimli bireylerin eğitimden iş hayatına geçiş sürecinde toplumsal farkındalığın önemli olduğunu söyledi. Projenin hedef kitlesinin özel gereksinimli bireylerin yanı sıra bu kişilere hizmet sunan eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan öğretmenler, aileleri ve istihdam sağlayacak işverenler olduğunu anlatan Kurtoğlu, "Bütün paydaş grupları dahil etmek istedik. Tüm paydaşların bir arada olması, her açıdan desteklenmeleri gerekiyor. Özel bireylerin ebeveynlerine ve özel bireylere hizmet sunan öğretmenlere kariyer farkındalığı ve kariyer keşfi eğitimi verildi. İşverenlerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptık." dedi.

Daha sonra özel gereksinimli bireylere yönelik işbaşı eğitimleri gerçekleştirildiğini dile getiren Kurtoğlu, şöyle devam etti: "Bu bireylerimize yönelik gerçek iş ortamlarında, sahada genel mesleki becerileri çalıştık. Birebir bütün becerileri sergileme imkanı buldular. Genelde otel veya öğretmenevinde, resepsiyon, kat hizmetleri, mutfak gibi yerlerde çalışmalar gerçekleştirdik. Belki bazıları özel bir yerde, bir atölyede çalışabilir. Bu kapsamda taş baskı atölyesinde özel bireylerimize eğitim verildi. Özel bireylerimizle işverenlerimiz bir araya getirildi. Bu buluşmanın bireylerin iş hayatına entegrasyonunu kolaylaştırması ve toplumda kapsayıcı bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor."

Proje kapsamında özel bireylerin mesleğe hazırlık düzeylerini görme fırsatı bulduklarına dikkati çeken Kurtoğlu, "20 özel bireyimiz, 30 özel bireye hizmet veren öğretmenimiz, 20 özel bireyin ebeveyni ile işverenler projeye dahil oldu. Nihai hedefimiz, özel bireylerin toplumda bağımsız olarak yer edinmelerine katkı sunmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve çalışma yaşamına dahil etmek." ifadesini kullandı.