Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı, son iki ayın asayiş verilerini paylaştı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ekim ve kasım aylarının asayiş verilerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valisi Dallı, son iki ayın asayiş verilerini paylaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ekim ve kasım aylarının asayiş verilerini açıkladı.

        Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını belirtti.

        Bu kapsamda ekim ve kasım aylarında Genel Bilgi Toplama taraması kapsamında 1 milyon 176 bin 932 kişinin sorgulandığını aktaran Dallı, yakalanan 1938 kişiden 656'sının tutuklandığına dikkati çekti.

        Dallı, ekiplerin uyuşturucuyla da büyük azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 1490 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 578 sentetik ecza hapı, 22 kilo 755,4 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

        Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise ekiplerin 34 operasyon gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dallı, 90 zanlının yakalandığını, 44 tabanca, 28 av tüfeği ve 19 kesici alete de el konulduğunu dile getirdi.

        Dallı, kara yolu ve trafik güvenliği için de yoğun şekilde çalışıldığını belirterek, kontrol edilen 128 bin 186 araçtan 627'sinin trafikten men edildiğini, 162 sürücünün belgesinin geri alındığını ifade etti.

        Azim ve kararlılıkla çalışan ekiplere teşekkür eden Dallı, Kastamonu'nun huzuru için denetimlerin 7/24 esasıyla sürdürüleceğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        Yerlikaya'dan Halep açıklaması: Büyük bir oranda oraya teveccüh olur
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        "Asla komisyon ve prim almadım!"
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        6 saatlik sıkıyönetim krizinin ardından protestolar sürüyor
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        Karavanda yeni dönem! Neler değişiyor?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        TIMSS 2023'te Türkiye sıralamasını yükseltti, 4. sınıf fen alanında Avrupa birincisi oldu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        2024'ün en çok konuşulan kelimeleri hangileri?
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin istihdamına katkı sağlanacak pro...
        Kastamonu'da, özel gereksinimli bireylerin istihdamına katkı sağlanacak pro...
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
        Bedensel engelli kadın, hasta kedisi "Sütlaç"ı iyileştirmek için bankadan k...
        Bedensel engelli kadın, hasta kedisi "Sütlaç"ı iyileştirmek için bankadan k...
        İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çankırı'da balık işletmesini gezd...
        İhsangazi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Çankırı'da balık işletmesini gezd...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Kartalkaya'da
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 70 santimetreyle Kartalkaya'da