Kastamonu Valisi Dallı, son iki ayın asayiş verilerini paylaştı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, ekim ve kasım aylarının asayiş verilerini açıkladı.

Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehrin huzur ve güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını belirtti.

Bu kapsamda ekim ve kasım aylarında Genel Bilgi Toplama taraması kapsamında 1 milyon 176 bin 932 kişinin sorgulandığını aktaran Dallı, yakalanan 1938 kişiden 656'sının tutuklandığına dikkati çekti.

Dallı, ekiplerin uyuşturucuyla da büyük azim ve kararlılıkla mücadele ettiğini vurgulayarak, yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 1490 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 578 sentetik ecza hapı, 22 kilo 755,4 gram esrar ele geçirildiğini kaydetti. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise ekiplerin 34 operasyon gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Dallı, 90 zanlının yakalandığını, 44 tabanca, 28 av tüfeği ve 19 kesici alete de el konulduğunu dile getirdi.