Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da İstanbul yolu ile D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis etkisini sürdürüyor.

        Bölgede dün sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda yoğun siste ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        Huzurevinde 3 kişiyi öldürmüştü! O anları anlattı!
        Huzurevinde 3 kişiyi öldürmüştü! O anları anlattı!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yangında yaklaşık 600 balya saman yandı
        Kastamonu'da yangında yaklaşık 600 balya saman yandı
        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi
        Kastamonu Üniversitesine "erişilebilirlik belgesi" verildi
        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı
        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı
        Cide'de voleybol eğitimleri devam ediyor
        Cide'de voleybol eğitimleri devam ediyor
        Kastamonu Valisi Dallı, son iki ayın asayiş verilerini paylaştı
        Kastamonu Valisi Dallı, son iki ayın asayiş verilerini paylaştı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı