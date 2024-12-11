Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yaptı.

        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, AA muhabirine, ilçede en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında tarım ve hayvancılığın geldiğini söyledi.

        Tosya genelinde yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirten İncirkuş, şunları kaydetti:

        "Üretken ve çalışkan çiftçilerimiz, Tosya genelinde ürettikleri ürünlerin hasadını bitirdi ve gelecek sene hasadını yapacakları buğday ekimini ise neredeyse tamamladı. Buğday tarımında dekardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşullarından birisi de uygun zamanda ekim yapılmasıdır. Toprak sıcaklığı uygun derecede olduğu zaman ekim yapılırsa, kök gelişmesi hızlı ve kök tacı da derin olur. Yaklaşık 80 bin dekar alanda ekilen buğday hasadının bereketli olmasını temenni ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Petrol kuyusunda yangın çıktı! Cesur yürek!
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Adidas genel merkezine vergi baskını
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi
        Endonezyalı öğrenciler "Kastamonu Harika Olimpiyatları"nı düzenledi
        82 yaşındaki kadın ikinci şiir kitabını çıkardı
        82 yaşındaki kadın ikinci şiir kitabını çıkardı
        Kastamonu'da 13 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 13 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düz...
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düz...
        Kastamonu'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...
        Kastamonu'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaral...