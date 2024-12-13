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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve garaj kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve garaj zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:15
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ve garaj kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ve garaj zarar gördü.

        Beyler köyü Cumere Mahallesi'nde Mustafa Karagözoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

        Alevlere önce köylüler, ardından İnebolu Belediyesi itfaiye ekibi müdahale etti.

        Söndürülen yangında ahşap ev ve yanındaki garaj kullanılamaz hale geldi.

        Mustafa Karagözoğlu, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

        Ev ve garajdaki bütün eşyalarla tarım aracının yangında kül olduğunu belirten Karagözoğlu, "Evde eşim ve 4 çocuğumla yaşıyoruz. Çocuklarımdan biri engelli. Ben ekmek almak için engelli oğlumla çarşıya gelmiştim. Eşim de elektrikli fırında börek pişiriyordu. Birden prizin olduğu duvardan alevler çıkmaya başlamış. Eşim çocukları alarak kendilerini dışarı atmış. Ev ahşap olduğu için yangın bir anda her tarafı sarmış. Evimle birlikte bütün eşyalarım da yok oldu. Mağdur durumdayız." dedi.

        Karagözoğlu, yangının ardından ilçe merkezindeki bir yakınının yanına yerleştiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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