Tosya'da öğrencilere kumbara dağıtıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerde finansal bilinç oluşturmak amacıyla kumbara dağıtıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerde finansal bilinç oluşturmak amacıyla kumbara dağıtıldı.
Türkiye Halk Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçedeki okullarda kumbara dağıtımı gerçekleştirildi.
Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen kumbara dağıtımında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, öğrencilerde eğitim dönemlerinde finansal bilinç oluşturmak ve gelecekte sağlıklı bir mali yaşam sürmelerini sağlamak açısından kampanyanın önemli olduğunu belirterek, banka yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra Keloğlan, Karagöz, Hacivat ve Nasreddin Hoca gibi masallardan esinlenerek hazırlanan kumbaralar öğrencilere dağıtıldı.
Banka yetkilileri öğrencilere, kumbaraların üzerindeki QR kodları taratıldığında masallar dinleyebilecekleri ve eğlenceli şekilde finansal bilgi öğrenebileceklerini anlattı.
Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz İpek, Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu Müdürü İsmail Sabuncu, Tosya Türkiye Halk Bankası Şube Müdürü Ahmet Hilmi Akgül ve şube yetkilisi Esra Nişancı katıldı.
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