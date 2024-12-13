Tosya'da öğrencilere kumbara dağıtıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde öğrencilerde finansal bilinç oluşturmak amacıyla kumbara dağıtıldı.

Türkiye Halk Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçedeki okullarda kumbara dağıtımı gerçekleştirildi.

Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu'nda düzenlenen kumbara dağıtımında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, öğrencilerde eğitim dönemlerinde finansal bilinç oluşturmak ve gelecekte sağlıklı bir mali yaşam sürmelerini sağlamak açısından kampanyanın önemli olduğunu belirterek, banka yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.