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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 17.12.2024 - 10:45
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 80, Konaklı'da 75, Mersivan'da 61, Erciyes'te 60, Çambaşı'nda 51, Yıldız Dağı'nda 50, Keltepe ve Uludağ'da 40, Nemrut ve Zigana'da 26, Hakkari'de 23, Gevaş Abalı'da 17, Sarıkamış ve Haserek'te 15, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9 ve Davraz'da 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 17.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken ÇB -10 -4
        Ergan S -8 -1
        Kartalkaya S -7 0
        Konaklı ÇB -10 -4
        Yıldız Dağı PB -3 -1
        Erciyes P -8 -1
        Hakkari S -11 -3
        Nemrut S -4 -3
        Çambaşı P -6 -1
        Yıldıztepe S -6 -1
        Yalnızçam KY -11 -4
        Uludağ S -4 4
        Sarıkamış S -11 -5
        Ilgaz S -1O 2

        (KY: Kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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