Taşköprü'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık semineri gerçekleştirildi.

Seminere, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kaymakam Refiki Ahmet Tayip Korkmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baştaş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ziya Ergün ve ilçe protokolü katıldı.

Programın devamında, Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlerin spora yönlendirilmesi ve sporun hayatlarına sağlayacağı faydalar anlatıldı. Ayrıca Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme eğitimleri de gerçekleştirildi.

Seminerde, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemi ve farkındalık oluşturmanın gerekliliği vurgulandı.

Seminerde konuşan Vali Dallı, bağımlılıkla mücadelenin toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bağımlılıkla mücadelenin en kritik aşaması öncesidir. Ailelerin farkındalığı, çocuklarımızı korumada en büyük etkendir. Devlet olarak bu mücadelede bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızı doğru yetiştirmek, onları dijital bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir. Ayrıca spor, gençlerin hayatına yapabileceğimiz en güzel katkılardan biridir."