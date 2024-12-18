Kastamonu Valisi Dallı'dan yerel gazeteye ziyaret

Dallı, Taşköprü'nün tarihi ve turistik değerleriyle kadim bir kent olduğuna dikkati çekerek, "İlçenin tanıtımında gazete önemli bir boşluğu dolduruyor. Yayın hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Dallı, ilçenin tek basılı ve internet gazetesi olan Taşköprü Postası'nın imtiyaz sahibi Selçuk Özkan ile çalışanları tarafından karşılandı.

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