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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:51
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 20.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -7 -3
        Ergan PB -6 0
        Kartalkaya S -5 2
        Konaklı PB -7 -1
        Yıldız Dağı PB -6 2
        Erciyes AB -3 3
        Hakkari PB -13 -1
        Nemrut PB -6 -1
        Çambaşı AB -5 4
        Yıldıztepe S -5 4
        Yalnızçam PB -15 -4
        Uludağ P 2 7
        Sarıkamış PB -10 1
        Ilgaz AB -4 3

        (P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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