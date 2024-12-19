Kastamonusporlu futbolcular "Mukadderat" filmini izledi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonusporlu futbolcular, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü kazanan "Mukadderat" filmini izledi.

Cide ilçesinde çekilen filmi izlemek için kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemaya gelen Kulüp Başkanı Cengiz Aygün ve futbolcular, filmi beğeniyle izledi.

Aygün, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcular ve aileleriyle filmi izlemeye geldiklerini söyledi. Güzel bir organizasyon olduğunu belirten Aygün, "Burada olmaktan, bu filmi izlemekten çok mutluyum. Filmin çekimi sırasında yapımcımızla sık sık temastaydık, konuşuyorduk. Kastamonu'da çekilen bu filmi burada izlemek çok büyük mutluluk verdi. Ödüle layık bir film. Futbolcularımızla hep beraber geldik." dedi.