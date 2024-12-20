Taşköprü'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı öğrencilere anlatıldı

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, Taşköprü Belediyesi Kültür Müdürü Mehmet Tuğcu ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Eğitimci yazar Semrin Şahin, programda yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesini ayrıntılarıyla anlatarak, hayatının fedakarlıklar ve mücadelelerle geçtiğini söyledi.

Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda öğrenciler, Akif'in hayatını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

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