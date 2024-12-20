Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "gün dönümü" dolayısıyla vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "gün dönümü" dolayısıyla vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

        Pınarbaşı Belediyesi tarafından kent meydanında vatandaşlara ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan kara çorba ikram edildi.

        Belediye Başkanı Serkan Arı, burada yaptığı konuşmada, kara çorbanın ilçe açısından çok önemli bir yemek olduğunu, bu nedenle her yıl gün dönümü dolayısıyla bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Kızılcık meyvesinden yapılan çorbanın ilçe açısından çok değerli olduğunu belirten Arı, "Kadınlarımız evlerinde bu çorbayı yaparak bu geleneği sürdürüyor. İlçemizin turizm değeri olan Valla ve Horma kanyonları, Ilıca Şelalesi ve mağaralarımızı görmeye gelen vatandaşlarımıza restoranlarımız, bu çorbayı ikram ediyor." dedi.

        Bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Arı, "Hem kara çorbamızı yapmaya hem de her yıl aralık ayındaki gün dönümü nedeniyle yaptığımız çorba ikramı geleneğini sürdürmeye devam edeceğiz. İlgiden çok memnun kaldık. İlçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Kaymakam Onur Çelik ve Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara çorba ikram etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 'Afrodit' heykeli bulundu
        Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde 2 'Afrodit' heykeli bulundu
        KAS-DER üyeleri Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti
        KAS-DER üyeleri Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti
        Tosya Kaymakamı Ünsal okullarda incelemelerde bulundu
        Tosya Kaymakamı Ünsal okullarda incelemelerde bulundu
        Taşköprü'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı öğrencilere anlatıldı
        Taşköprü'de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı öğrencilere anlatıldı
        Küre'de "madencilik" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi
        Küre'de "madencilik" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde iki "Afrodit" heykeli bulundu
        Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde iki "Afrodit" heykeli bulundu