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        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkiinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:48
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        Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkiinde sis etkili oluyor.

        Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu Kavşağı mevkiinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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