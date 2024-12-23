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        Kastamonu'da yolda koşan 2 ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 10:45
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        Kastamonu'da yolda koşan 2 ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde 2 ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İnebolu ilçesinden Doğanyurt ilçesine aracıyla ilerleyen sürücü, Erkekarpa köyü yakınlarında 2 ayının koştuğunu fark etti. O sırada araçta buluna AA muhabiri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Yolda bir süre koşan ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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