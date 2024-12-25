Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 113, Kartalkaya'da 85, Ergan'da 80, Konaklı'da 76, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 62, Davraz'da 53, Zigana'da 51, Erciyes'te 50, Mersivan'da 44, Çambaşı'nda 42, Kop'ta 32, Nemrut'ta 30, Denizli'de 25, Keltepe'de 24, Gevaş Abalı'da 19, Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari'de 18, Yıldıztepe ve Hesarek'te 15, Yedikuyular'da 12 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)
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