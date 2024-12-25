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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:04
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 113, Kartalkaya'da 85, Ergan'da 80, Konaklı'da 76, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 62, Davraz'da 53, Zigana'da 51, Erciyes'te 50, Mersivan'da 44, Çambaşı'nda 42, Kop'ta 32, Nemrut'ta 30, Denizli'de 25, Keltepe'de 24, Gevaş Abalı'da 19, Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari'de 18, Yıldıztepe ve Hesarek'te 15, Yedikuyular'da 12 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 25.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken S -5 -1
        Ergan S -3 1
        Kartalkaya KY 0 1
        Konaklı S -5 -2
        Yıldız Dağı R 4 4
        Zigana GSY 12 19
        Uludağ KKY 1 5
        Mersivan AB 1 5
        Erciyes R 0 2
        Çambaşı R 4 6
        Kop AB -1 2
        Keltepe R -3 2
        Yıldıztepe R 0 2
        Hakkari S -12 0
        Ilgaz R 1 4
        Gevaş Abalı P -5 4
        Yedikuyular KY 0 3
        Sarıkamış S -5 2
        Yalnızçam S -6 0

        (KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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