Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 113 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 113, Kartalkaya'da 85, Ergan'da 80, Konaklı'da 76, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 62, Davraz'da 53, Zigana'da 51, Erciyes'te 50, Mersivan'da 44, Çambaşı'nda 42, Kop'ta 32, Nemrut'ta 30, Denizli'de 25, Keltepe'de 24, Gevaş Abalı'da 19, Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari'de 18, Yıldıztepe ve Hesarek'te 15, Yedikuyular'da 12 ve Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.