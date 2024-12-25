Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Cide ilçesinde M.S., A.A. ve O.G.'nin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sahte viski, sahte rakı, sahte votka, sahte şarap, etil alkol, alkol aroma kiti, dolu ve boş makaron, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde T.D'nin araç ve ikametinde yapılan aramada sahte viski, sahte rakı, etil alkol, alkol aroma kiti, test kiti, kaçak tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ve Cide ilçelerinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

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