KUZKA Yönetim Kurulu toplantısı Vali Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu toplantısı, video konferans yöntemi ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Yönetim Kurulu üyelerinin video konferans sistemi üzerinden katıldığı toplantıda, KUZKA Gene Sekreteri Serkan Genç tarafından ajans faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda, tarımsal sulama kooperatiflerine yönelik analiz çalışmaları ile 2025 programı içinde yer alan alternatif destek programı ve karavan alanları altyapısı oluşturulmasına yönelik proje çalışmaları da değerlendirildi.

KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dallı, yaptığı açıklamada, yılın son yönetim kurulu toplantısının ve toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.