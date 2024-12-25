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        KUZKA Yönetim Kurulu toplantısı Vali Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirildi

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu toplantısı, video konferans yöntemi ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:54
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        KUZKA Yönetim Kurulu toplantısı Vali Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirildi
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        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu toplantısı, video konferans yöntemi ile Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın başkanlığında yapıldı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda, Yönetim Kurulu üyelerinin video konferans sistemi üzerinden katıldığı toplantıda, KUZKA Gene Sekreteri Serkan Genç tarafından ajans faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

        Toplantıda, tarımsal sulama kooperatiflerine yönelik analiz çalışmaları ile 2025 programı içinde yer alan alternatif destek programı ve karavan alanları altyapısı oluşturulmasına yönelik proje çalışmaları da değerlendirildi.

        KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Dallı, yaptığı açıklamada, yılın son yönetim kurulu toplantısının ve toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Toplantı, KUZKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile üyeler Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Kastamonu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Sinop TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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