Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce elektronik sigara kaçakçılığına yönelik operasyon yürütüldü.

Yaklaşık 4 ay devam eden çalışmanın ardından 18 yaş altı çocuklara da elektronik sigara sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait iki ikametgah ve bir iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda 12 elektronik sigara, 2 bin mililitre sigara likidi ile çok sayıda elektronik sigara parçası ele geçirildi.