Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya, ilçede göreve başlayan diş hekimini ziyaret etti
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesinde göreve başlayan diş hekimi Aylin Elif Tunuslu'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesinde göreve başlayan diş hekimi Aylin Elif Tunuslu'ya hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Kaya, yaptığı açıklamada, ilçede diş hekimi Tunuslu'nun göreve başladığını belirterek, "Dolgu, süt dişi dolgusu, diş taşı temizliği, diş çekimi, kanal tedavisi işlemlerini artık Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesinde yapabilecek. Hastalar da böylece başka ilçeler ve Kastamonu merkeze gelmek zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.
Ziyarette Kaya'ya, Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Rasim Can Yoldaş eşlik etti.
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