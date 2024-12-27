Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya, ilçede göreve başlayan diş hekimini ziyaret etti

Kaya, yaptığı açıklamada, ilçede diş hekimi Tunuslu'nun göreve başladığını belirterek, "Dolgu, süt dişi dolgusu, diş taşı temizliği, diş çekimi, kanal tedavisi işlemlerini artık Doğanyurt İlçe Devlet Hastanesinde yapabilecek. Hastalar da böylece başka ilçeler ve Kastamonu merkeze gelmek zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.

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