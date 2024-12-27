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        Babaannesinin 30 yıllık elma suyu yeni ürünleri için ilham kaynağı oldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonulu girişimci Metin Ünal, "çocukluğumuzun kolası" dediği, elmadan yapılan eğşi suyunun 30 yılda bozulmadığını görünce babaannesinin ismiyle markalaşıp üretime geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:22
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        Babaannesinin 30 yıllık elma suyu yeni ürünleri için ilham kaynağı oldu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonulu girişimci Metin Ünal, "çocukluğumuzun kolası" dediği, elmadan yapılan eğşi suyunun 30 yılda bozulmadığını görünce babaannesinin ismiyle markalaşıp üretime geçti.

        Gıda sektöründe çalışırken yeni ürün arayışına girdiklerinde eski buzhanelerinde babaannesinde kalma 30 yıllık eğşi suyunu bulan Ünal, çeşitli testler yaptırdığında ürünün bozulmadığını gördü.

        Bunun üzerine yörelerine ait lezzeti tüm Türkiye ile buluşturmaya karar veren Ünal, fabrikalarında, "Hüryemez" çeşidi elmadan eğşi suyu üretmeye başladı. Ünal, babaannesinin adıyla markalaştırarak şişelediği ürünü Türkiye'nin birçok yerine satıyor.

        Metin Ünal, AA muhabirine, 5 kuşaktır helva ve şeker ürünleri üreten bir aile olduklarını söyledi.

        Bir süre toptancılık yaptıklarını ifade eden Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yaklaşık 40 yıl boyunca birçok firmayla çalıştıktan sonra 2008 yılında distribütörlük işlerimizi bırakıp, 'Kastamonu için ne yapabiliriz, değerlerimiz nelerdir?' diye araştırmaya başladık. Yer altı ve yer üstü ürünlerimizin envanterini çıkardım. Ne yapılabilir diye düşünürken 'Sarımsak reçeli yapalım' diye bir yöntem geliştirdik. O tuttu, buzhaneye ihtiyacımız vardı. 1980'li yıllarda kurduğumuz buzhanedeki motorlar falan ne durumda diye dolaşırken rahmetli babaannemin 30 yıl önce yapmış olduğu ve kapaklı bir bidonla sakladığı bir şey bulduk. Bozulma, bakteri üretimi var mı diye tahlile gönderdik. Bozulmamıştı ve biz bunu içmeye başladık. Üniversitedeki hocalarımızla görüşerek bunu üretmeye karar verdik. Önce 1 yıl, sonra 18 ay ve son olarak da 24 aylık halini denedik. Oda sıcaklığında bozulmadığı ortaya çıktı."

        - "Herhangi bir katkı ve koruyucu maddesi bulunmuyor"

        Ürünlerine "okul gıdasıdır" sertifikası aldıklarını belirten ve "eğşi suyu"nun yapılışı hakkında bilgi veren Ünal, şöyle devam etti:

        "Dünya elma literatürüne giren bir hüryimez elması var. Literatürde hüryemez diye geçer. Kastamonu'da hüryimez denir. Ekşi bir elmadır. Bizim topraklarımızın verdiği selenyum, potasyumla birlikte bu elma yerel bir değer olmuş. Hüryemez acı, buruk bir elma. Evlerde yapılıyordu hala da yapılıyor. Biz bunu üniversiteden aldığımız AR-GE desteği ile hazırladık. Dalından aldığımız elmanın suyunu sıkıp kazanlarda kaynatıyoruz. Sonra şişelere koyuyoruz. Herhangi bir katkı ve koruyucu maddesi bulunmuyor. Oda sıcaklığında 24 ay bozulmadan kalıyor. Okul gıdasıdır sertifikasını da aldık."

        Eğşinin Kastamonu'nun bir değeri olduğunu vurgulayan Ünal, "Eğşi, çocukluğumuzun kolası bir üründü. Biz elmayı sıkıp eğşiyi üretmeye başladık. Birçok arkadaşımız severek içiyor. Çocukluğumuzun kolası bu ürünü geliştirmeyip de ne yapacağız. Çok güzel övgüler alıyoruz. İçenler 'Ne kadar güzel bir ürün, beni çocukluğuma götürdünüz' diyorlar. Böyle yüzlerce mesaj alıyoruz. Bir değeri katma değer haline çevirebilmek önemliydi. İnşallah örnek oluruz." diye konuştu.

        "Aliye Ana" ismiyle üretim yaptıklarını dile getiren Ünal, "İnternet üzerinden satış yapıyoruz. İstanbul'da, İzmir'de satış noktalarımız var. Tarım Kredi Kooperatifine ürün veriyoruz. Yurt dışına açılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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