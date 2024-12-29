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        Kastamonu'da YEDAM sergisi açıldı

        Yeşilay Kastamonu Şubesi danışanlarının yaptığı eserler sergileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.12.2024 - 14:09
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        Kastamonu'da YEDAM sergisi açıldı
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        Yeşilay Kastamonu Şubesi danışanlarının yaptığı eserler sergileniyor.

        Alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlısı bireylere ve yakınları Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Kastamonu Şubesi'nde psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

        Kastamonu Şubesi'nde danışanlara rehabilite edici atölye faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda danışanların yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

        Bu eğitimler sırasında hazırlanan el işi ürünler kentteki bir alışveriş merkezinde sergilenmeye başlandı. Sergi 2 gün boyunca açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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