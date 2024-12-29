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        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü

        Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 14:54 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:17
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        Kastamonu'nun ormanlık alanları beyaza büründü
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        Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar dron ile görüntülendi.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz'ın eteklerinde kar yağışı etkili oldu.

        Bölgede etkili kar yağışının ardından ormanlar beyaza büründü.

        Kar ile birleşen çam ağaçlarının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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