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        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 2025'i görev başında karşılayacak olan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:02 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:34
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        Kastamonu Valisi Dallı yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti
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        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 2025'i görev başında karşılayacak olan emniyet ve jandarma personelinin yeni yılını kutladı.

        Dallı, Kuzeykent'teki Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği'ne yaptığı ziyarette, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'dan yılbaşı tedbirlerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alarak, nöbetçi personelin yeni yılını tebrik etti.

        Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na geçen Dallı, jandarma personeliyle bir araya geldi.

        Ankara ve İstanbul kara yolu üzerindeki polis ve jandarma kontrol noktalarını da ziyaret eden Dallı, kara yolu ve trafik güvenliğini sağlayan ekiplerin yeni yılını kutladı.

        Dallı, yaptığı açıklamada, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        2025'te tüm dünyada huzur ve barışın hakim olmasını dileyen Dallı, "Yeni yılın güzelliklerle gelmesini diliyorum. Özellikle Gazze'deki zulümlerin, acıların son bulacağı, tüm dünyanın huzura kavuşacağı bir yıl temenni ediyorum. Şuan görev başında halkımızın huzur ve güveni için nöbette bulunan güvenlik güçlerimizin ve kıymetli ailelerinin yeni yılını tebrik ediyor, hepsine selamlarımı gönderiyorum. Allah kendilerini her türlü kazadan, beladan korusun." dedi.

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