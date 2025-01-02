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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 13:35 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:46
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.T. ve Z.K'nin araç, üst ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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