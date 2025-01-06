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        Kastamonu'da 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 22:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:22
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        Kastamonu'da 4 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, kent merkezinde 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 190 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

        Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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